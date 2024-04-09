Вашингтон, 9 апреля, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Вашингтон отправил украинской армии оружие, которое изъяли с судов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — его перевозили йеменским повстанцам-хуситам. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным CENTCOM из соцсети Х, 4 апреля власти США передали ВСУ более 5 тыс. автоматов Калашников (АК-47), пулемётов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тыс. патронов калибра 7,62 мм.

Отмечается, что Вашингтон получил право собственности на это оружие и боеприпасы 1 декабря 2023 года в рамках гражданского иска министерства юстиции о конфискации оружия против иранского Корпуса стражей исламской революции. Первоначально боеприпасы были конфискованы Центральным командованием США и военно-морскими силами партнёров на четырёх отдельных транзитных судах с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года.

«Боеприпасы переправлялись от КСИР хуситам в Йемене», — пояснили в CENTCOM.

Как сообщало ИА Регнум, Украина готова к любому варианту, лишь бы получить военную помощь от США. Об этом 7 апреля в интервью, которое показали в украинском телемарафоне, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 февраля потребовал от западных союзников Киева передать украинским военным абсолютно всё имеющееся у них вооружение и технику. Он подчеркнул, что в ходе боевых действий ВСУ накопили большой опыт, поэтому Киев точно знает, как надо использовать и оружие, и технику.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина из-за задержек западных поставок вооружений оказалась в критической ситуации. По его словам, для Киева крайне важно, чтобы обещанный пакет американской военной помощи одобрили до конца апреля. Кроме того, Ермак потребовал больше дефицитных ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, поскольку ВСУ не способны сбивать российские управляемые планирующие авиабомбы, которые наносят огромный ущерб украинским войскам.

Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.