Киев, 9 апреля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью порталу The Daily Beast.

ТАСС/AP Photo/Markus Schreiber) Мэр Киева Виталий Кличко

«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия Украине. Мы слышим риторику Дональда Трампа. Это всё результат избирательной кампании», — сказал Кличко.

По его словам, республиканцы, с которыми он говорил, испытывают обеспокоенность по вопросу помощи Украине, но боятся высказывать её в лицо.

Кличко добавил, что ждёт ухудшения ситуации для Украины до американских выборов в ноябре 2024 года. При этом он выразил надежду, что даже в случае победы Трампа республиканцы будут поддерживать Киев.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине. Он также попросил у Запада больше систем ПВО и зенитных ракет для украинских войск.

Издание Business Insider 30 марта написало, что массированные удары российских военных планирующими бомбами вынуждают Киев выставлять средства ПВО ближе к передовой, что делает их более уязвимыми. По словам журналистов издания, российская авиация за шесть дней сбросила на позиции ВСУ 700 планирующих бомб.

Обозреватель Джуд Руссо в статье для журнала American Conservative написал, что на Украине экономика рухнула ещё до начала специальной военной операции и американская помощь не приведёт страну к светлому будущему. По его словам, звучащие от сенаторов Конгресса призывы о финансировании ВСУ являются лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках. Те, кто продвигает подобные предложения, рассчитывают на наивность простых граждан США, добавил автор.