Киев, 5 апреля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Для Украины на фоне нехватки вооружений и задержек западных поставок наступает критический момент, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Politico.

Официальное интернет-представительство главы режима Киева Андрей Ермак

«Повторяю, для нас проблема заключается во времени… Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас наступил критический для нас момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяца», — указал Ермак, говоря о задержках в одобрении Конгрессом США обещанного Украине пакета военной помощи.

Также Ермак потребовал больше ракет класса «земля — воздух» для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, поскольку ВСУ не способны сбивать российские управляемые планирующие авиабомбы, которые наносят украинским войскам огромный ущерб.

При этом глава офиса Зеленского отказался прямо ответить на вопрос о том, прислушается ли Киев к призывам Вашингтона не наносить удары по территории Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, ранее Politico сообщило, что высокопоставленные офицеры ВСУ, с которыми побеседовало издание, пожаловались на несвоевременность поставок американских истребителей F-16. По словам военных, самолёты, в которых украинская армия нуждалась ещё в 2023 году, не подойдут в условиях, сложившихся в 2024-м. Кроме того, офицеры ВСУ указали на тот факт, что Россия основательно подготовилась к появлению F-16, просчитав оптимальное размещение своих ЗРК С-400, что позволит увеличить площадь, которую они могут охватить для поражения истребителей.