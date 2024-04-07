Киев, 7 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Украина готова к любому варианту, лишь бы получить военную помощь от США. Об этом 7 апреля в интервью, которое показали в украинском телемарафоне, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Он рассказал, что недавно один из американских сенаторов поинтересовался у него, согласится ли он взять вооружение в кредит при условии, что в противном случае США ничего не предоставят.

«Я говорю: «А зачем эти выборы, если нет никакого выбора». Поэтому мы согласимся на любой вариант», — заявил Зеленский, слова которого привела «Украинская правда».

Глава киевского режима добавил, что если бы Украине предложили дать оружие в кредит сегодня или бесплатно через год, то он бы выбрал первый вариант.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 февраля потребовал от западных союзников Киева передать украинским военным абсолютно всё имеющееся у них вооружение и технику. Он подчеркнул, что в ходе боевых действий ВСУ накопили большой опыт, поэтому Киев точно знает, как надо использовать и оружие, и технику.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина из-за задержек западных поставок вооружений оказалась в критической ситуации. По его словам, для Киева крайне важно, чтобы обещанный пакет американской военной помощи одобрили до конца апреля. Кроме того, Ермак потребовал больше дефицитных ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, поскольку ВСУ не способны сбивать российские управляемые планирующие авиабомбы, которые наносят огромный ущерб украинским войскам.

Британское издание The Telegraph предупредило, что Украина может остаться без поставок европейского оружия из-за предполагаемого успеха крайне правых партий на выборах в Европарламент в июне.

Зеленский 6 апреля сообщил, что запас ракет к системам ПВО может вскоре истощиться у Украины, если Запад не активизирует поставки.

Глава киевского режима заявил 7 апреля, что Украина лишилась прежней американской военной и финансовой помощи из-за предстоящих в США президентских выборов, в результате чего украинские власти оказались в заложниках американского избирательного процесса. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на положительное решение Конгресса США касательно нового пакета военной помощи.

Американский сенатор Линдси Грэм (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в феврале заявил, что властям США следует передавать военную помощь Украине в кредит, а не безвозмездно. Позднее он добавил, что предоставление Украине беспроцентного кредита является наиболее вероятным вариантом помощи со стороны США.