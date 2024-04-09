Белгород, 9 апреля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки двух беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автобус и микроавтобус пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошёл на участке трассы между сёлами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу», — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным губернатора, у пострадавшей женщины поверхностная рана нижней конечности, у водителя микроавтобуса — множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области.

Глава области отметил, что пострадавшим оказали первую необходимую медпомощь на месте, при этом дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно. В результате ударов беспилотников у транспортных средств выбиты окна, а также повреждены кузова и крыши.

Вместе с тем третий беспилотник ВСУ атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате атаки третьего БПЛА никто не пострадал, при этом был повреждён один грузовой автомобиль, уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны сообщили о сбитии средствами противовоздушной обороны (ПВО) России четырёх украинских беспилотников. Два БПЛА были уничтожены около 15:30 мск, а два других — около 16:00 мск, уточняли в оборонном ведомстве.

В ночь на 9 апреля Минобороны также сообщало об уничтожении украинского БПЛА.

Днём ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе из-за обстрелов ВСУ за последнюю неделю повреждены более 600 квартир, 30 частных домов, а также свыше 400 автомобилей.

Глава города добавил, что на прошлой неделе было запланировано остекление около 2 тыс. окон и балконов к 8 апреля. Сроки восстановления задерживаются по разным причинам, в том числе из-за позднего доступа в квартиры. По словам Валентина Демидова, подрядчики завершат планируемый объём работ в течение двух дней.

Восстановить оставшиеся 1,2 тыс. окон предстоит до 15 апреля, а 2,8 тыс. балконов — поэтапно до 26 апреля, уточнил он.