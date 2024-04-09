Энергодар, Запорожская область, 9 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и провёл совещание о текущем состоянии станции и обеспечении её ядерной безопасности, сообщила 9 апреля пресс-служба ЗАЭС.

Алексей Коновалов/ТАСС

Обсуждались в том числе вопросы атак ВСУ на станцию с применением беспилотников.

«Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития Запорожской АЭС», — сказано в сообщении.

Кроме того, на совещании обсуждались и вопросы развития города-спутника ЗАЭС — Энергодара. Глава города Эдуард Сеновоз рассказал о реализуемых проектах и о ходе ремонта социальных объектов и инфраструктуры, которые осуществляются при поддержке «Росатома» и региона-шефа — Новгородской области.

«На базе Школы бокса имени Манзули, которая была реконструирована и оснащена в прошлом году, в Энергодаре создан физкультурно-оздоровительный центр развития спорта и реабилитации. Его задача — создание благоприятной среды для развития спорта, привлечения спортсменов, организации соревнований и тренировок, а также обеспечения доступности спортивных мероприятий для населения», — отметила пресс-служба.

Кириенко высказал уверенность в успешном будущем ЗАЭС и Энергодара, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» сообщил о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС, отметила пресс-служба компании. Один из дронов атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на станции не изменился. Ещё один удар был нанесён 9 апреля — украинский беспилотник атаковал корпус тренажёрного центра станции.

Инспекторы МАГАТЭ, находившиеся на территории АЭС в момент удара, впервые с 2022 года подтвердили атаку и сообщили о трёх попаданиях в конструкцию защитной оболочки главного реактора. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной, подчеркнув, что удары по объекту серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены. ЗАЭС была близка к ядерной аварии, сказал Гросси.

Вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере ложится на помогающие Киеву страны, заявил МИД России. Москва поднимет вопрос атаки ВСУ на станцию на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.