Вашингтон, 8 апреля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) была близка к ядерной аварии во время атаки беспилотников украинской армии 7 апреля. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — цитирует слова Гросси Bloomberg.

Также глава МАГАТЭ добавил, что поднимет вопрос произошедшего в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН). Кроме того, Гросси добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным «среднесрочный план и будущее и то, что может произойти» на станции.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» заявил, что боевики киевского режима совершили на Запорожскую АЭС беспрецедентную серию атак дронов, создав тем самым прямую угрозу безопасности станции.

В результате ударов украинских БПЛА были ранены трое сотрудников ЗАЭС. Сообщалось, что критических повреждений и пострадавших нет.

Уточняется, что один из прилётов произошёл возле столовой. Из-за взрыва был повреждён грузовик, с которого разгружали продукты. Это случилось через 20 минут после того, как там прошли эксперты МАГАТЭ. Также ВСУ нанесли удар в районе грузового порта.

После этого украинский дрон атаковал купол шестого энергоблока ЗАЭС. Пресс-служба атомной станции сообщила, что критических повреждений нет, никто не пострадал. Отмечалось, что радиационный фон после атаки не изменился.

МИД России возложил вину за удары по ЗАЭС на помогающие Киеву страны. Также внешнеполитическое ведомство страны добавило, что Россия ожидает от гендиректора МАГАТЭ публичной и исчерпывающе правдивой реакции на атаку киевского режима на ЗАЭС.