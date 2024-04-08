Москва, 8 апреля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. США и Британия, снабжая ВСУ беспилотниками, стоят за атаками на Запорожскую АЭС, спонсируя ядерный терроризм Киева, заявила 8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Западные покровители киевского режима предоставляют ему не только оружие, но также политическую поддержку и информационное прикрытие, отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«За всем этим стоят, в первую очередь, Соединённые Штаты Америки, Британия и все те их сателлиты, которые поодиночке и коллективно снабжают киевский режим этими самыми беспилотными аппаратами, этими самыми снарядами, которыми они заряжены, этими самыми деньгами, на которые все это производится, политической поддержкой и мотивацией, а также, самое важное, — информационным прикрытием», — сказала официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» сообщил о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС, отметила пресс-служба компании. Один из дронов атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на станции не изменился.

Инспекторы МАГАТЭ, находившиеся на территории АЭС в момент удара, впервые с 2022 года подтвердили атаку и сообщили о трёх попаданиях в конструкцию защитной оболочки главного реактора. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной, подчеркнув, что удары по объекту серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены. ЗАЭС была близка к ядерной аварии, сказал Гросси.

Вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере ложится на помогающие Киеву страны, заявил МИД России. Москва поднимет вопрос атаки ВСУ на станцию на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.