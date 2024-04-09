Константиновка, ДНР, 9 апреля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Железнодорожный состав с подкреплением ВСУ поражён ракетным ударом в районе Константиновки в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Об этом 9 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ракетный удар по железнодорожному составу с войсками, в котором двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что в том же районе поражены также несколько скоплений пехоты ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные в ночь на 9 апреля нанесли удар по военному порту города Очакова в Николаевской области. Предположительно, ударом была уничтожена натовская артиллерийская самоходная установка вместе с расчётом.

Ранее, 8 апреля стало известно, что на Украине уничтожили группу вертолётчиков Mad Ducks, которая в марте 2022 года летала в Мариуполь.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что российские военные нанесли за неделю 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли Украины, оборонным заводам, базам горючего и дислокациям украинской армии и иностранных наёмников. Он отметил, что цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты поражены.