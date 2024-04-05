Москва, 5 апреля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Российские военные нанесли за неделю 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли Украины, оборонным заводам, базам горючего и дислокациям украинской армии и иностранных наёмников, сообщил 5 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

В период с 31 марта по 5 апреля российские военные наносили удары в ответ на попытки киевского режима повредить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Применив беспилотники и высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, ВС России нанесли 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников, рассказал представитель Минобороны.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщил Конашенков.

Он также сообщил, что за наделю российские военные уничтожили в зоне СВО шесть украинских военных самолётов — два истребителя Су-27, три штурмовика Су-25 и один многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29, пять пусковых установок ЗРК С-300, сбили пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган» и 1119 дронов.

Российские военные освободили в течение недели от ВСУ на авдеевском направлении посёлок Водяное в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении за неделю 1695 военных.