Повторный пуск «Ангары-А5» перенесли на 10 апреля
Глава «Роскосмоса» Борисов: повторный пуск «Ангары-А5» назначен на 10 апреля
Космодром «Восточный», Амурская область, 9 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Повторный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный назначен на 10 апреля. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Разберёмся в окончательных причинах, и предварительно старт назначен на резервную дату на завтра», — сказал глава госкорпорации.
По словам Борисова, за две минуты до возможного пуска «Ангары-А5» автоматика ракеты остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, в связи с чем потребовался слив топлива.
Как передавало ИА Регнум, 9 апреля первый пуск «Ангары-А5» был отменён.
Накануне в «Роскосмосе» подтвердили, что пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на вторник, 9 апреля. Ранее ракеты этого семейства летали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Так, лёгкая «Ангара-1.2» отправилась с космодрома 9 июля 2014 года, а 23 декабря того же года прошёл старт тяжёлой «Ангары-А5». Всего за последние десять лет с Плесецка стартовало шесть ракет «Ангара».
На стартовый стол космодрома Восточный ракету вывезли 26 марта. По словам Борисова, запуск ракеты-носителя «Ангара» перевернёт страницу в развитии современного российского космодрома.
В феврале глава «Роскосмоса» анонсировал создание в России ракеты, способной стартовать не только с космодрома. По его словам, сотрудники Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт государственной корпорации «Роскосмос») занимаются разработкой многоразовой ракеты-носителя сверхлёгкого класса. У такой ракеты, как и у перспективной ракеты «Амур-СПГ», будет предусмотрено многоразовое использование. Предполагается, что они обе будут базироваться на космодроме Восточный. Создание ракеты ведётся не только в интересах народного хозяйства, на неё также возлагает определённые ожидания Министерство обороны, добавил Борисов.