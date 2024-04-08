Космодром «Восточный», Амурская область, 9 апреля, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на вторник, 9 апреля, подтвердили в пресс-службе «Роскосмоса».

Минобороны России Вывоз ракеты-носителя «Ангара-А5» на стартовый комплекс

«Пуск с площадки 1А — 9 апреля в 12:00 мск», — сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

Приблизительно через 12 минут после пуска разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары».

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный.

На стартовый стол космодрома ракету вывезли 26 марта. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, запуск ракеты-носителя «Ангара» перевернёт страницу в развитии современного российского космодрома.

Семейство носителей «Ангара» разрабатывается на основе универсальных ракетных модулей. Комплекс включает как лёгкие ракеты «Ангара-1.2», так и тяжёлые носители «Ангара-5».