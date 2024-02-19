Москва, 19 февраля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В данный момент Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт государственной корпорации «Роскосмос») занимается разработкой многоразовой ракеты-носителя сверхлёгкого класса, которая сможет стартовать не только с космодрома. Об этом 19 февраля рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

Roscosmos/Global Look Press

«Работаем над сверхлёгкими носителями. Старт был дан ещё Фондом перспективных исследований, работу проводит ЦНИИмаш», — сказал он в интервью порталу Pro Космос.

По словам Борисова, у этой ракеты, как и у перспективной ракеты «Амур-СПГ», будет предусмотрено многоразовое использование, и, как предполагается, они обе будут базироваться на космодроме Восточный.

«Хотя у сверхлёгкой ракеты другие возможности, она может не только с космодрома взлетать», — уточнил глава госкорпорации.

Создание ракеты ведётся не только в интересах народного хозяйства, на неё также возлагает определённые ожидания основной заказчик — Министерство обороны, добавил Борисов.

«Оно тоже заинтересовано в лёгком носителе подобного класса для того, чтобы обеспечить рентабельность пусковых услуг. Поэтому на этот носитель возлагаются достаточно серьёзные надежды», — пояснил он, уточнив, что разработка ракеты идёт уже в течение двух-трёх лет.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля глава «Роскосмоса» заявил, что частный бизнес не начнёт активно вкладывать средства в рынок космических услуг до того момента, пока не увидит в этом выгоду. По его словам, компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX преуспела как раз потому, что показала перспективу отрасли.

Борисов 23 января рассказал, что первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный могут произвести в начале апреля. Глава госкорпорации уточнил, что ракету с разгонным блоком уже доставили на космодром.