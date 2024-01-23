Москва, 23 января, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с нового стартового стола на космодроме Восточный может произойти в первую декаду апреля. Об этом 23 января сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

«Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск «Ангары», — заявил гендиректор компании на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королёва.

По его словам, ракета уже находится на космодроме Восточный с разгонным блоком.

Как подчеркнул Борисов, запуск ракеты-носителя перевернёт страницу в развитии современного российского космодрома.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года Воздушно-космические силы России произвели с космодрома Плесецк второй испытательный пуск новой тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки. Старт ракеты-носителя провели в штатном режиме.

«Роскосмос» поздравил в апреле 2022 года ВКС России с успешным пуском новой лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2». Новая ракета с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк. Пуск прошёл в штатном режиме.

Семейство носителей «Ангара» разрабатывается на основе универсальных ракетных модулей. Комплекс включает как лёгкие ракеты «Ангара-1.2», так и тяжёлые носители «Ангара-5».

В «Роскосмосе» в 2022 году заявили, что создание комплекса «Ангара» является одним из приоритетных направлений развития отечественной системы средств выведения. В госкорпорации добавили, что этот комплекс позволит запускать с территории России космические аппараты всех типов.