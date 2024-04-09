Москва, 9 апреля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. МВД объявило бывшего члена парламента Норвегии Сандру Андерсен Эйру в международный розыск по подозрению в наёмничестве в составе ВСУ, сообщил 9 апреля источник в правоохранительных органах.

(сс) Kenneth Hætta Сандра Андерсен Эйра

Экс-депутат разыскивается в рамках расследования уголовного дела об участии наёмника в вооружённом конфликте.

«Норвежка из интернационального легиона Украины Сандра Андерсен Эйра объявлена в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об участии наёмника в вооружённом конфликте», — цитирует ТАСС заявление источника.

Эйра, ранее работавшая в сфере рыболовной промышленности, в 2017 году была избрана в парламент Норвегии. В 2021 году она не смогла переизбраться на пост депутата, переехала в США и вышла замуж за военного. После начала специальной военной операции сообщалось, что Эйра вступила в так называемый интернациональный легион территориальной обороны ВСУ, став членом британо-американского отряда.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года следственные органы России заочно предъявили обвинения бывшим секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому и председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину. Все трое в 2014 году одобрили в ходе голосования в СНБО проведение на Украине так называемой антитеррористической операции. Обвиняемых объявили в розыск.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам СК продолжить работу по привлечению к уголовной ответственности виновных в преступлениях, в том числе представителей высшего военного и политического руководства Украины. СК 7 марта объявил в розыск около 700 воюющих на стороне ВСУ наёмников, в том числе граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

Наносимые Вооружёнными силами России систематические удары отрезвили иностранных наёмников украинской армии и привели к их оттоку, рассказал журналистам в марте 2024 года сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.