Донецк, 7 марта, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Отмечается, что ранее председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке, в ходе которого обсуждались расследование и результаты рассмотрения судом уголовных дел о преступлениях киевского режима.

«Продолжается расследование дела о вербовке и наёмничестве. В качестве обвиняемых заочно привлечены по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего в розыске более 700 иностранцев», — говорится в сообщении.

Бастрыкину доложили о делах в отношении грузинских наёмников ВСУ, участвовавших в боевых действиях в составе «Грузинского национального легиона», а также сообщили итоги расследования уголовного дела по заочному обвинению командира 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины Евгения Булацика, приказавшего в апреле 2022 года экипажам фронтовых бомбардировщиков незаконно вторгнуться в воздушное пространство России и сбросить бомбы на нефтеналивную станцию.

Уточняется что после взятия освобождения армией России Авдеевки следователи организовали работу с гражданами, которых эвакуировали в пункты временного размещения ДНР. В ходе допросов люди сообщили о преступлениях украинских военнослужащих и указывали места дислокации подразделений ВСУ, производивших обстрелы.

«Заслушав доклады, А. И. Бастрыкин дал ряд поручений. В заключение глава СКР поздравил сотрудниц территориальных подразделений СК России с наступающим Международным женским днём, наградив их ведомственными медалями», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля верховный суд ДНР заочно осудил члена украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), который отдавал приказ обстреливать объекты гражданской инфраструктуры. Боевику назначили наказание в виде 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима заочно и объявили его в международный розыск.

Верховный суд ДНР 20 февраля приговорил к пожизненному заключению грузинского наёмника за убийство трёх российских военных в Мариуполе. Мамука Гацарелия будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.