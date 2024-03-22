Мелитополь, 22 марта, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Наносимые Вооружёнными силами России систематические удары отрезвили иностранных наёмников украинской армии и привели к их оттоку из временно оккупированной Киевом части Запорожской области. Об этом 22 марта рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как отметил в беседе с «РИА Новости» Рогов, наёмники массово прибывали в ряды ВСУ до того момента, пока не получили жёсткого ответа от российских военных.

«Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наёмников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше», — сказал он.

Общественник уточнил, что сейчас наёмники воюют в рядах ВСУ на уровне командования, практически не участвуя в боевых действиях на фронте и принимая решения по целям нанесения ракетных ударов из поставленного Западом оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта пленный грузинский наёмник ВСУ Мамука Гацарелия рассказал, что в «Грузинском национальном легионе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за Киев воюют наёмники из Великобритании, Японии, Израиля, а также Армении и Азербайджана. По его словам, часть из них находится в зоне военных действий с 2014 года.

Наёмник с позывным Гетодак 20 марта заявил, что в составе ВСУ служат наёмниками около 50 граждан Румынии и столько же граждан Молдавии. По его словам, не все из них находятся на передовой.

Следственный комитет России 7 марта объявил в розыск около 700 воюющих на стороне ВСУ наёмников. Отмечалось, что в это число вошёл ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.