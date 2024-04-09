Москва, 9 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Определены дополнительные меры совершенствования подготовки специалистов, которые осуществляют антитеррористические и противодиверсионные мероприятия. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, проводя заседание Национального антитеррористического комитета (НАК).

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Отмечается, что также были выработаны меры по усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении специальной военной операции (СВО).

Кроме того, Бортников добавил, что украинские спецслужбы для совершения терактов в России используют представителей международного террористического подполья.

Он отметил, что украинские неонацисты и их западные покровители организуют варварские преступления на территории РФ. Свидетельством этому являются недавние трагические события в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл».

В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

В Следственном комитете России заявили, что получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Как передавало ИА Регнум, Александр Бортников в ходе заседания НАК 9 апреля сообщил, что в 2024 году в России предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также оборонной промышленности.

По его словам, противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям ОПК и объектам системы жизнеобеспечения.