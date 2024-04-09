Москва, 9 апреля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. В России в 2024 году предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности, сообщил 9 апреля директор ФСБ Александр Бортников, проводя заседание Национального антитеррористического комитета (НАК).

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения.

Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых регионов, добавил он.

«В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах», — сказал Бортников.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что с начала проведения специальной военной операции было предотвращено 419 террористических преступлений.

НАК, подводя итоги 2023 года, сообщил, что украинские спецслужбы вербуют для подрывов и поджогов на территории России представителей маргинальных слоёв населения. Российские спецслужбы выявили ряд фактов участия подростков в террористических движениях.