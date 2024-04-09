Воронеж, 9 апреля, 2024, 04:20 — ИА Регнум. На территории Воронежской области ночью 9 апреля обнаружили и уничтожили БПЛА самолётного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области пока сохраняется, добавил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 апреля в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Жителей призвали не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проёмов. На улице населению посоветовали укрыться в ближайшем здании, подъезде или подземном переходе.

Корпорация «Росатом» 7 апреля заявила, что ВСУ совершили на Запорожскую АЭС беспрецедентную серию атак дронов, создав тем самым прямую угрозу безопасности станции. В результате ударов украинских БПЛА были ранены трое сотрудников станции, один из них тяжело. Критических повреждений зафиксировано не было.

В ночь на 19 марта российские военные сорвали попытку ВСУ совершить террористическую атаку. Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат, ещё один украинский дрон был перехвачен в Воронежской области.