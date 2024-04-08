Москва, 9 апреля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В России рассчитывают, что в НАТО сработает инстинкт самосохранения при принятии решения об отправке войск на Украину, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«В случае появления западных войск на Украине риск прямого вооружённого противостояния между НАТО и Россией возрастёт многократно. <…> Надеемся, что на Западе в конечном счёте возьмут верх здравомыслие и инстинкт самосохранения», — сказал дипломат.

Полищук отметил, что некоторые страны НАТО пытаются использовать альянс в качестве инструмента для конфронтации с Россией, однако, судя по заявлениям альянса, его руководство осознаёт потенциальные угрозы вовлечения блока в украинский конфликт. На данном этапе НАТО старается сохранять дистанцию, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, с точки зрения немецкого эксперта по международной безопасности Йоханнеса Варвика, НАТО фактически является политической стороной конфликта, поскольку страны — члены альянса поддерживают украинскую сторону оружием и финансовыми средствами, а также обучают на своей территории военнослужащих ВСУ. При этом Североатлантический альянс станет прямым участником конфликта, если отправит туда свои вооружённые силы, подчеркнул эксперт.

Россия не планирует воевать с НАТО, это просто бред, заявил президент РФ Владимир Путин. Как подчеркнул глава государства, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений. Путин подчеркнул, что у РФ нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.