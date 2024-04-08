Москва, 8 апреля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по базе нацбатальона ВСУ «Волки Да Винчи» под Славянском, сообщает 8 апреля «Военная хроника» во «ВКонтакте».

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Отмечается, что военная база располагалась на территории машиностроительного предприятия в Славянске.

«Это не первое попадание по объекту ВСУ на территории промзоны, но одно из самых результативных», — говорится в публикации.

Также отмечается, что месяцем ранее по позициям «Волков Да Винчи» уже наносился удар, тогда потери составили 18 человек.

«Волки Да Винчи» — это 1-й отдельный механизированный батальон ВСУ.

Ка передавало ИА Регнум, 5 апреля советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что в Харьков прибыли новые силы националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

По его словам, основная цель их присутствия в городе ― карательные функции, борьба с пророссийски настроенными жителями. Гагин также сравнил их с полицаями времён Великой Отечественной войны, практически имевшими лицензию на убийство.