Донецк, 8 апреля, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 единицы различных боеприпасов. Об этом в ночь на понедельник, 8 апреля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«21 факт вооружённых атак ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) зафиксировано Представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

На донецком направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на горловском — 8 обстрелов.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб один мирных житель, ещё шесть гражданских лиц, в том числе один ребёнок, получили ранения различной степени тяжести. Повреждены 17 жилых домостроений и 5 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Никитовского района города пострадала семилетняя девочка. Кроме того, при обстреле Горловки повреждения получил газопровод, из-за чего без газа остались 114 домов.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщало о 42 фактах обстрела территории региона. Украинские войска выпустили 126 единиц различных боеприпасов, в том числе реактивных и кассетного типа, а также задействовали ударные беспилотные летательные аппараты. Тогда пострадали 14 человек, в том числе двое детей.