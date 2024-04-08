Горловка, ДНР, 8 апреля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке три кассетных снаряда «натовского» калибра 155 мм, сообщило 9 апреля в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 15:45 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 единицы различных боеприпасов. На донецком направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на горловском — 8 обстрелов.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Никитовского района города пострадала семилетняя девочка. Кроме того, при обстреле Горловки повреждения получил газопровод, из-за чего без газа остались 114 домов.