Москва, 8 апреля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин до 1 августа поручил властям Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей подготовить предложения по созданию автомобильного кластера. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Правительству Российской Федерации <…> подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области и правительства Калужской области и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в данных субъектах Российской Федерации преференциальных режимов», — сказано в документе.

Срок выполнения поручения — 1 августа текущего года. Ответственным указан премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» будет построена и это поменяет стиль жизни.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

Он пояснил, что ВСМ-1 свяжет крупнейшие города и экономические центры России. Это коснётся 40, 2 млн человек, что составляет 27% населения страны.

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом планируется 16 остановок, четыре из них —в столице.

На московском участке работы нужно вести в условиях плотной городской и пригородной застройки без остановки движения поездов Октябрьской железной дороги.