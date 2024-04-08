Москва, 8 апреля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. В московские клиники доставят троих пострадавших при обрушении Панинского моста в городе Вязьме Смоленской области, сообщили 8 апреля в пресс-службе Минздрава РФ.

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«Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России доставит троих из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, ещё одного заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл 8 апреля в 16:40 мск. Всего пострадали шесть человек, один из них погиб. Медики эвакуировали пятерых пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу. Четверо пациентов находятся в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, добавили в Минздраве.

По итогам телемедицинской консультации врачей было принято решение о санитарной эвакуации пострадавших для дальнейшего лечения.

Как сообщало ИА Регнум, по словам очевидцев, перед ЧП мост раскачивался, а после обрушения от конструкции остались только первый и последний пролёты. Причиной инцидента могло стать состояние построенного в 1980 году моста. В момент обрушения на Панинском мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

По данным смоленского министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики, при обрушении путепровода в Вязьме порядка 8800 жителей остались без газа из-за повреждения сетей газоснабжения. Также от газа отключили 69 юрлиц и пять котельных.

Кроме того, из-за обрушения путепровода в Смоленской области приостановлено движение поездов на участке Вязьма — Семлёво. В РЖД создали оперативный штаб, для расчистки путей направили четыре восстановительных поезда.