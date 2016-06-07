Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Выплаты по 100 тыс. рублей получат члены семей, пострадавших от паводка в Орске, в виде первоочередной меры поддержки, сообщил 8 апреля глава города Василий Козупица в своём Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«По 100 тыс. рублей получат все члены семьи — и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, город Орск в Оренбургской области частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. Подтопленный Орск сняли на видео с помощью квадрокоптера. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880293" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Козупица ранее информировал, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, а в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Объявлена эвакуация жителей посёлка Лесоторговый. В зоне подтопления находятся 6689 жилых домов, из которых 133 многоквартирных, а также 25 школ и детских садов, девять медучреждений, девять объектов культуры и 27 объектов экономики.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, в свою очередь, сообщила, что в частично затопленном Орске 27 человек заболели кишечной инфекцией. Власти Оренбургской области и медицинские службы призвали жителей пить только бутилированную воду.

Правительство Оренбургской области предупредило, что в ближайшие сутки в регионе может подтопить ещё 2003 жилых домов. Власти уточнили, что сейчас в центральной части региона подтоплено 19 населённых пунктов, на востоке подтопление затронуло 11 населённых пунктов, на западе — 25.

Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков в пострадавших от них регионах.