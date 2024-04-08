Оренбург, 8 апреля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. В частично затопленном Орске Оренбургской области 27 человек заболели кишечной инфекцией, сообщила 8 апреля журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Mos03.ru

«На данный момент 27 случаев кишечной инфекции зарегистрировано, и нет ни одного случая смерти, связанного с утоплением», — сказала она.

По её словам, жители эвакуированы, очага заражения нет.

Власти Оренбургской области и медицинские службы призвали жителей пить только бутилированную воду.

Как сообщало ИА Регнум, город Орск в Оренбургской области частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. Подтопленный Орск сняли на видео с помощью квадрокоптера. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.

Мэр Василий Козупица сообщил, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Объявлена эвакуация жителей посёлка Лесоторговый. В зоне подтопления находятся 6689 жилых домов, из которых 133 многоквартирных, а также 25 школ и детских садов, девять медучреждений, девять объектов культуры и 27 объектов экономики.