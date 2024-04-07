Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Город Орск частично оказался под водой после повреждения дамбы. Воды реки Урал залили более 6,6 тыс. жилых домов. Подтопленный город сняли на видео с помощью квадрокоптера.

Кадр из видео

На кадрах видно, что река залила поля и лесополосу, подступив к жилым домам, часть из которых ушла под воду.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879958" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заполненный водой после прорыва дамбы Орск сняли с коптера

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля городские власти предупредили жителей о риске прорыва дамбы из-за того, что уровень Урала резко вырос. Горожан призвали эвакуироваться. Позже стало известно, что в одном из участков дамбы произошло разрушение. Вода начала прибывать в город.

МЧС приступили к активной эвакуации. Подтопило не только жилые дома, но и учреждения, в том числе шесть медицинских. Пациентов эвакуировали. Сотрудники МЧС также спасают домашних питомцев, которые попали в водяной плен. Людей и животных, которые не успели покинуть дома до прихода воды, вывозят на резиновых лодках.

В Орске утром 7 апреля глава МЧС Александр Куренков провёл заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе совещания глава Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что, согласно прогнозу, пик паводковой ситуации в Орске ожидается 10 апреля.

В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Риск затопления территорий из-за паводка также существует в Курганской и Тюменской областях. Сложная ситуация сложилась также в Алтайском крае. Президент Владимир Путин поручил принять меры на случай подтоплений населённых пунктов Курганом и Тюменью.