Оренбург, 8 апреля, 2024, 20:30 — ИА Регнум. В ближайшие сутки в Оренбургской области может подтопить ещё 2003 жилых домов, говорится в пресс-релизе правительства региона, который приводит «РИА Новости».

Кирилл Лебедев / ТАСС

«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 сантиметров, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2,4 тысячи приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории десяти городских округов и муниципальных районов», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что сейчас в центральной части региона подтоплено 19 населённых пунктов, на востоке подтопление затронуло 11 населённых пунктов, на западе — 25.

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Как передавало ИА Регнум, город Орск в Оренбургской области частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. В регионе действует режим ЧС федерального уровня. Мэр Василий Козупица сообщил, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Объявлена эвакуация жителей посёлка Лесоторговый.

Пресс-служба администрации Оренбурга, в свою очередь, сообщила, что уровень воды в реке Урал у города приближается к опасной отметке. По прогнозам, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться. Находящихся в зоне подтопления жителей Оренбурга предупредили о необходимости покинуть дома.

Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков в пострадавших от них регионах.