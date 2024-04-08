Москва, 8 апреля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Заявление депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберта Реттгена, который предложил поставить вопрос о членстве в Евросоюзе Венгрии и Словакии из-за их позиции по украинскому кризису, является его личной точкой зрения и не имеет никакой политической основы. Об этом 8 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Леви.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press Норберт Реттген

Комментируя избрание Петера Пеллегрини на пост президента Словакии Реттген заявил, что Пеллегрини и премьер-министр государства Роберт Фицо открыто симпатизируют российскому президенту Владимиру Путину. Также Реттген назвал премьера Венгрии Виктора Орбана «троянским конём» России в Евросоюзе. Как отметил немецкий политик, Европейский союз больше «не должен и не может это терпеть».

Леви отметил, что в настоящее время нет процедуры выхода или исключения из состава Европейского союза в связи с какими-то отдельными политическими решениями внутри государств. Поэтому подобные заявления являются словесной интервенцией, направленной не против конкретных стран, а на популяризацию конкретного депутата, который таким образом пытается улучшить свою репутацию и привлечь к себе внимание.

Ожидать каких-либо конкретных действий со стороны официальных представителей Европейского союза в данном случае не стоит. Это позиция конкретного политика, которая не имеет прямого политического действия и направлена на собственную популяризацию среди определённой целевой аудитории, пояснил политолог.

Он отметил, что некоторые страны ЕС начинают в большей степени симпатизировать России, и этот процесс может стать серьёзной проблемой для Европейского союза. Однако это не вопрос исключения из ЕС или других радикальных действий, это вопрос общей устойчивости конструкции Евросоюза. Этот процесс ставит вопрос о том, стоит ли вернуться к ЕС из нескольких государств, то есть создать внутри европейской семьи такую более привилегированную семью. И такие вопросы действительно серьёзно обсуждаются и снова становятся актуальными, звучат на повестке дня не столько в связи с Россией, сколько в связи с состоянием экономики, добавил эксперт.

По его словам, политические деятели Словакии и Венгрии ведут свою собственную политику, они не являются российскими агентами или «троянскими конями». Они просто играют на конфликте интересов, пытаясь выторговать более выгодные условия для своих стран.

«В истории всегда были малые государства, которые добивались для себя лучших результатов, если им удавалось разыгрывать карту соперничества других больших центров. Так, например, Финляндия, которая тяготела к западному миру, всё равно получала гигантские бюджеты на том, чтобы быть условно нейтральной и участвовать в диалоге с Советским Союзом и с западным миром. Всегда те, кто находятся одновременно и там, и здесь, получают дополнительные бонусы с обеих сторон. Вполне возможно, что в данном случае мы имеем дело тоже с попыткой разыграть эту карту», — заявил Леви.

Как передавало ИА Регнум, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок заявил, что победа представителя правящей партии «Голос — социальная демократия» Петра Пеллегрини на президентских выборах в Словакии означает, что страна будет продолжать проводить в отношении России самостоятельную, разумную и чётко определённую политику. Для Словакии это означает, что Роберт Фицо, Пётр Пеллегрини и их соратники смогут проводить ту политику, с которой они шли на осенние парламентские выборы. Эта политика предполагает достаточно грамотную внешнюю политику — дистанцирование от военного участия в конфликте на Украине. Так, Пеллегрини уже заявил, что он сделает всё, чтобы Словакия всегда оставалась на стороне мира, а не войны. Борисёнок отметил, что Пеллегрини также подтвердил линию Фицо на улучшение отношений с Россией, которые были испорчены предыдущими властями.

Эксперт добавил, что победу Пеллегрини очень положительно оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В результате в Евросоюзе появляется связка между Венгрией и Словакией, хотя исторически между этими странами были очень непростые, часто плохие отношения. Но в 2024 году политики как в Будапеште, так и в Братиславе ведут похожую политическую линию.

Ранее Орбан в спорных дебатах с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что Россия не станет угрожать странам НАТО нападением, однако категорически выступает против вступления в альянс Украины и никогда не смирится с этим. Премьер-министр пояснил, что вступление Украины в НАТО будет означать приближение к российским границам. По его мнению, необходимо создать некую «безопасную буферную зону», с предоставлением Киеву гарантий безопасности.