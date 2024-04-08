Москва, 8 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Победа представителя правящей партии «Голос — социальная демократия» Петра Пеллегрини на президентских выборах в Словакии означает, что страна будет продолжать проводить в отношении России самостоятельную, разумную и чётко определённую политику. Об этом 8 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок.

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Он отметил, что Пеллегрини является ближайшим соратником нынешнего премьер-министра Словакии, лидера правящей коалиции Роберта Фицо. По словам эксперта, исход выборов был неопределённым, так как в первом туре победил прозападный кандидат, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Однако перед вторым туром партии правящей коалиции сумели консолидировать свои ряды, в результате чего победа Пеллегрини оказалась достаточно убедительной. У прозападных политиков нет оснований опротестовать результаты выборов, поэтому проигравший Корчок уже в ночь после выборов поздравил победителя, добавил эксперт.

«Для Словакии это означает, что Роберт Фицо, Пётр Пеллегринии их соратники смогут проводить ту политику, с которой они шли на осенние парламентские выборы. Эта политика предполагает достаточно грамотную внешнюю политику — дистанцирование от военного участия в конфликте на Украине. Так, Пеллегрини уже заявил, что он сделает всё, чтобы Словакия всегда оставалась на стороне мира, а не войны. Прежнее правительство Словакии, которое было у власти до осени 2023 года, предоставило Украине достаточно большие для страны военные ресурсы и технику», — пояснил Борисёнок.

Он добавил, что победу Пеллегрини очень положительно оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В результате в Евросоюзе появляется связка между Венгрией и Словакией, хотя исторически между этими странами были очень непростые, часто плохие отношения. Но в 2024 году политики как в Будапеште, так и в Братиславе ведут похожую политическую линию. На следующий день после выборов, узнав о победе Пеллегрини, один из германских оппозиционных политиков из Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген напрямую призвал исключить Венгрию и Словакию из Евросоюза. Однако до этого дело просто так не дойдёт, отметил эксперт.

Видна досада значительной части представителей политического класса ЕС, которые надеялись на то, что в Словакии будет хотя бы двоевластие, так как в случае победы прозападного кандидата Роберт Фицо и его коалиция столкнулись бы с существенными трудностями в проведении своей независимой политики в Словакии, уточнил Борисёнок.

Он отметил, что Пеллегрини также подтвердил линию Фицо на улучшение отношений с Россией, которые были испорчены предыдущими властями.

«То есть Словакия продолжит в отношении России самостоятельную, вменяемую, чётко определённую политику. Отрадно, что в современных сложных, непростых условиях эти политики продолжают проводить свою политическую линию. Они заявляют о том, что намерены развивать культурные, гуманитарные и другие контакты с Российской Федерацией. Для России это можно считать положительным моментом, хотя, с другой стороны, Словакия всегда, в отличие от Венгрии и Виктора Орбана, после прихода к власти Фицо осенью прошлого года голосовала за все антироссийские санкции», — добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, избирательная комиссия Словакии 7 апреля официально подтвердила победу на президентских выборах представителя правящей партии «Голос — социальная демократия» Петра Пеллегрини. Он победил во втором туре, получив более 1,4 миллиона голосов (53,12%). Его конкурент, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, представляющий либеральную оппозицию, получил 46,88%. Отмечается, что к избирательным урнам пришли 2,67 млн человек, явка составила 61,1%. Это второй по величине показатель за 25 лет прямых президентских выборов в республике.

Корчок до официальных итогов признал победу Пеллегрини и поздравил его, добавив, что разочарован результатами голосования. В Словакии президента избирают на пять лет. Первый тур выборов президента Словакии состоялся 24 марта. На нём Корчок набрал больше голосов — свыше 40%, а Пеллегрини был на втором месте.

Пеллегрини до этого был спикером парламента Словакии. Премьер республики Роберт Фицо в январе заявил, что правящая партия поддержит его на выборах. Сам Фицо выступает за нормализацию отношений с Россией.