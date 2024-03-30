Будапешт, 30 марта, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Россия не станет угрожать странам НАТО нападением, однако категорически выступает против вступления в альянс Украины и никогда не смирится с этим. Об этом 29 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в спорных дебатах с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Беседу политиков опубликовал журнал European Voices.

Marton Monus/dpa/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Русские никогда не примут у себя на пороге такого члена ЕС и НАТО, как Украина», — сказал Орбан.

Премьер-министр пояснил, что вступление Украины в НАТО будет означать приближение к российским границам. По его мнению, необходимо создать некую «безопасную буферную зону», с предоставлением Киеву гарантий безопасности.

Вольфганг Шюссель выразил несогласие с коллегой и заявил, что Киев должен незамедлительно участвовать в переговорах по вступлению не только в Евросоюз, но и в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что для урегулирования конфликта на Украине западные страны должны предоставить гарантии безопасности России и не принимать Украину в НАТО.

Гуйяш также считает, что у Киева уже нет реальных шансов вернуть территории, которые воссоединились с Россией.

14 февраля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что расширение НАТО в том числе на территорию Украины напрямую угрожает России.

Президент напомнил, что Россию постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Уже было пять таких расширений, отметил Путин.