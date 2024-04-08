Оренбург, 8 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. К подготовке к весеннему половодью есть вопросы, весеннее половодье в регионе изначально прогнозировалось как аномальное, сообщил 8 апреля начальник ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков, который сейчас находится в Оренбургской области.

Егор Алеев/ТАСС

«Паводок прогнозировался достаточно аномальным. Безусловно, принятие мер всеми органами власти, не только муниципального образования, повлияло на развитие ситуации. Но это, в том числе и оценка снегозапаса, промерзание почвы, готовность к паводку гидротехнических сооружений на территории того или иного региона», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками в Оренбургской области. Российский лидер дал поручение правительству создать специальную комиссию во главе с главой МЧСАлександром Куренковым.

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Минобороны России по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслераоказывает помощь жителям региона в борьбе с паводком. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы.

В свою очередь замглавы МЧС России Виктор Яцуценко информировал, что количество подтопленных в условиях весеннего половодья жилых домов будет расти. Он отметил, что в Тюмени затопление угрожает целым микрорайонам, МЧС стягивает туда силы. В этом районе усилят тяжёлую авиацию для доставки грузов и эвакуации людей.

Яцуценко также заявил, что на Урале и в Поволжье никогда прежде не фиксировали столь мощного половодья, обстановка в этих регионах достаточно сложная. Замминистра отметил, что волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга, в то время как около Орска фиксируется снижение уровня воды.