Москва, 8 апреля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Количество подтопленных в условиях весеннего половодья жилых домов будет расти, заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Егор Алеев/ТАСС

«Подтопления зафиксированы в 39 регионах в 262 населённых пунктах — это 10 435 жилых домов, эта цифра, к сожалению, растёт», — сказал Яцуценко.

Он отметил, что в Тюмени затопление угрожает целым микрорайонам, МЧС стягивает туда силы. В этом районе усилят тяжёлую авиацию для доставки грузов и эвакуации людей.

Как сообщало ИА Регнум, Яцуценко также заявил, что на Урале и в Поволжье никогда прежде не фиксировали столь мощного половодья, обстановка в этих регионах достаточно сложная. Замминистра отметил, что волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга, в то время как около Орска фиксируется снижение уровня воды.