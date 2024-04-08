Москва, 8 апреля, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Комиссия Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан поддержала проект поправок в Жилищный кодекс о предоставлении возможности переходить на использование электронных квитанций при оплате за услуги ЖКХ, сообщила газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю страну — россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав соответствующее заявление», — уточняется в публикации.

Инициативу выдвинула группа депутатов партии «Единая Россия» от Краснодарского края. Поправки также были одобрены профильным комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ.

В комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан говорится, что этот законопроект призван решить проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, за которое пришла квитанция. Кроме того, в документе говорится, что инициатива поможет российским регионам в вопросе экономии средств.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года в Госдуме предложили включить в квитанции на оплату ЖКУ сведения о расчете начислений. С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди». Кроме того, они заявили о необходимости указывать в квитанции номера телефонов снабжающих организаций.

19 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий для пенсионеров и льготников при оплате услуг ЖКХ. Документ касается физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке.