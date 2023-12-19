Москва, 19 декабря, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий для пенсионеров и льготников при оплате коммунальных платежей. Документ опубликован 19 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно закону, с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке, не будет взиматься комиссия за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату.

Правительство РФ установит перечень категорий таких граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что взимание банками комиссии за оплату услуг ЖКХ с пенсионеров — это неправильно. Глава государства добавил, что её скоро отменят.

Президент 16 декабря указал на то, что правительство распространило на всех пенсионеров норму о запрете для банков брать проценты при оплате услуг ЖКХ. Он уточнил, что это решение касалось лишь льготных категорий граждан и на прямой линии он оговорился, однако правительство расширило это правило на всех пенсионеров.

Госдума 7 декабря приняла в третьем чтении законопроект о запрете банкам, кредитным организациям и платёжным агентам взимать комиссионное вознаграждение с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.