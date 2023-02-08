Москва, 8 февраля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Включить в квитанции на оплату ЖКХ данные о расчете начислений предложили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщила депутат фракции Сардана Авксентьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция ЖКХ

«Для того, чтобы каждый мог убедиться в том, что начисления произведены правильно», — объяснила Авксентьева.

Она также настаивает на наличии номеров телефонов снабжающих организаций в квитанции.

«В случае, когда есть какие-то подозрения или прямое нарушение действующих нормативов и методик, знать номера телефонов, по которым можно обратиться и подать жалобу», — сказала парламентарий.

В Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы Минтруда Ирека Файзуллина.