Суджанский район, Курская область, 8 апреля, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии ночью 8 апреля сбросил взрывное устройство на территории бывшего спиртзавода в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

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Это произошло возле села Гуево Суджанского района.

«Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

После этого в помещении недействующего заводского клуба начался пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Старовойт уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 7 апреля дроны ВСУ атаковали несколько населённых пунктов в Белгородской области. В поселке Ленинский Шебекинского городского округа с беспилотнка сбросили взрывное устройство, в результате чего загорелась кровля частного жилого дома.

Атаке также подверглось село Дроновка Грайворонского городского округа, где полностью сгорели два автомобиля. Помимо этого, из-за нападения получила повреждения линия газопередачи.

7 апреля в Краснинском районе Липецкой области, российские военные обнаружили и подавили БПЛА самолётного типа. По данным губернатора региона Игоря Артамонова, ранения людей и разрушений удалось избежать.