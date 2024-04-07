Белгород, 7 апреля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии атаковали несколько населённых пунктов в Белгородской области, сообщил 7 апреля глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

В поселке Ленинский Шебекинского городского округа ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. В результате случившегося загорелась кровля частного жилого дома. Пожар удалось ликвидировать.

Кроме того, атаке FPV-дронов подверглось село Дроновка Грайворонского городского округа. Из-за этого полностью сгорели два автомобиля и получила повреждения линия газопередачи.

Ликвидация последствий нападения начнётся в светлое время суток.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 апреля ВСУ попытались совершить воздушную атаку на Белгород и Белгородский районе. Российские военные сбили на подлёте к городу десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

Действия украинских сил привели к повреждению многоквартирных нескольких домов и нежилых зданий. Кроме того, в посёлке Дубовое Белгородского района сгорел частный дом и были причинены повреждения ряду частных жилых домов.

Днём 6 апреля появилась информация о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области один дрон ВСУ.