Белгород, 8 апреля, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Расчёт боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» Вооружённых сил России уничтожил украинскую РСЗО RM-70 Vampire, обстреливавшую Белгородскую область. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО «Вампир», которая обстреливала несколько дней населённые пункты Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что боевая машина реактивной артиллерии Вооружённых сил Украины находилась в заболоченной и труднопроходимой местности на расстояние предельной дальности поражения РСЗО «Град».

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в период с 31 марта по 5 апреля нанесли 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли Украины в ответ на атаки киевского режима по объектам на территории Российской Федерации.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 6 апреля ВС России уничтожили в Харькове склад боеприпасов, в котором хранились снаряды для чешских реактивных систем залпового огня Vampire, используемых для обстрела территории Белгородской области.