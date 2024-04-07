Вена, 8 апреля, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с ноября 2022 года воздерживались от ударов по Запорожской атомной электростанции, однако она снова стала их мишенью. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«С 20 ноября 2022 года ВСУ воздерживались от ударов по Запорожской АЭС в пределах её периметра… 7 апреля ЗАЭС снова стала мишенью», — написал дипломат в своём Telegram-канале в воскресенье.

Михаил Ульянов подчеркнул, что ранее атаки украинских войск были направлены на промзону и город Энергодар, где проживают сотрудники Запорожской АЭС и их семьи.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 апреля Вооружённые силы Украины атаковали инфраструктуру Запорожской атомной электростанции, в результате чего ранения получили трое сотрудников ЗАЭС. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон не изменился. В госкорпорации «Росатом» категорически осудили эту атаку и призвали руководство МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на произошедшее.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала киевский режим прекратить удары по Запорожской АЭС и подчеркнула, украинские власти, предпринимая попытки атаковать объект, не отдают себе отчёта в том, что таким образом совершают акт ядерного терроризма.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что этот удар по Запорожской атомной электростанции стал первым с ноября 2022 года. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной и подчеркнул, что удары по объекту серьёзно повышают риски ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены.