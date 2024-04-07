Киев, 7 апреля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Озвученный заместителем председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егором Черневым призыв к НАТО «зарезервировать» за киевским режимом место в альянсе останется без удовлетворения. Таким мнением поделился с ИА Регнум независимый военный эксперт Александр Храмчихин.

Иван Шилов ИА Регнум

Киевский режим, как заметил аналитик, ещё при Петре Порошенко освоил «верчение хвоста собакой». Он привык манипулировать западными спонсорами, получая требуемую поддержку под обещания грандиозных успехов на поле боя. Но провал пресловутого контрнаступа и дальнейшее развитие событий в зоне спецоперации круто изменили ситуацию.

Новое заявление, в котором высокопоставленный политик киевского режима озвучил формулу некоего «бронирования» места в НАТО для Украины, на самом деле не означает существования в альянсе реальных процедур, с которыми можно было связать слова Чернева. Предположение, что в ответ на его призыв руководство НАТО может создать такую процедуру, тоже не имеет под собой никаких оснований.

«Эта фраза абсолютно бессмысленна, она не содержит ровным счётом никакого реального наполнения. Вообще громкие заявления украинских лидеров, включая военных чинов даже самого высокого уровня, давно уже не заслуживают серьёзного анализа и каких-то выводов. В военной сфере особенно важны именно действия, а не заявления. Что касается официальных заявлений украинских силовиков, то их слова надо делить даже не на два, а на десять», — прокомментировал эксперт.

Зарезервировать за Украиной место в НАТО призвал зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Чиновник признал, что стать полноценным членом альянса Украина не может, пока длится вооружённый конфликт. Но на Западе, по словам депутата, могли бы «зарезервировать» за киевским режимом «этот 33-й стул».

По мнению Чернева, НАТО проявит слабость, если не сделает следующий шаг на пути к членству Украины на саммите альянса в Вашингтоне, который намечен на 9 по 11 июля.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что лидеры стран НАТО на предстоящей встрече не намерены приглашать Украину в альянс из-за опасений быть втянутыми в крупнейший с 1945 года вооружённый конфликт в Европе.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя материал NYT, обвинила США и Германию в нежелании приглашать Украину в НАТО. По её мнению, именно они тормозят этот процесс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украину не возьмут в альянс из-за явных территориальных притязаний со стороны некоторых стран блока. Кроме того, вступление в НАТО означало бы признание существующих украинских границ.