Киев, 6 апреля, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Германия выступают против приглашения Украины в Североатлантический альянс, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но позиция именно этих двух стран является ключевой», — указала она.

По мнению Стефанишиной, Германия и США тормозят приглашение Украины в НАТО, поскольку в сложившихся условиях они не могут ограничиваться только лишь заявлениями по этому поводу.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что лидеры государств — членов НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне по случаю 75-летию военно-политического блока не будут приглашать Украину из-за опасений быть втянутыми в крупнейший с 1945 года вооружённый конфликт в Европе. Кроме того, вступление Украины в НАТО противоречит соглашению альянса о коллективной безопасности.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Украину не возьмут в НАТО из-за существующих явных территориальных претензий некоторых стран Североатлантического альянса на её западные территории. Кроме того, вступление Украины в НАТО означало бы признание существующих границ.