Москва, 11 марта, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Украину не позвали в НАТО, поскольку у некоторых стран военно-политического блока есть явные претензии на западные территории Украины, а вступление Киева в альянс означало бы признание существующих границ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Ещё один очень важный фактор в контексте Украины — этот самый вопрос, который задавали все: а почему же Украину всё-таки не позвали в НАТО? Так её не позвали, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки», — указала дипломат.

Она объяснила, что некоторые европейские страны, в первую очередь Польша, имеют существенные интересы к западным территория Украины. При этом, по словам Захаровой, Варшава уже и не скрывает свои претензии на западные территории соседнего государства.

В январе обозреватель хорватского издания Advance Ф. Вукович также заявил, что западные соседи Украины, в первую очередь Польша и Венгрия, рассчитывают присвоить себе часть украинской территории, когда киевский режим потерпит военное поражение. По его словам, такое развитие ситуации вполне возможно при учёте стремительного падения авторитета международного права.

Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв в беседе с корреспондентом ИА Регнум напомнил о словах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал вопиющей несправедливостью итоги Второй мировой войны, в результате которых миллионы этнических венгров оказались за пределами Венгрии — в Закарпатье на западной территории Украины. В связи с этим Орбан хочет пересмотреть эти границы.