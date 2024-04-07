Киев, 7 апреля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке «очень конкретного ответа» на удары российских военных по объектам украинкой армии в Харькове и других регионах. Он написал об этом 7 апреля в Telegram-канале.

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По словам Зеленского, он провёл отдельный разговор с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и главой МВД Игорем Клименко по вопросу российских ударов по Харькову и восточным регионам Украины.

«Готовим ответ — очень конкретный», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по военным объектам в Харькове, в том числе по складу боеприпасов украинских войск. Координатор добавил, что на этом складе хранились боеприпасы для чешских реактивных систем залпового огня Vampire, которые ВСУ используют для обстрелов Белгородской области.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 4 апреля заявил, что армия России уничтожила склад в Харьковской области. По его данным, российские военные также уничтожили пункт временной дислокации наёмников украинской армии в районе города Мерефа под Харьковом.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья рассказал, что Вооружённые силы России нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове. Он уточнил, что недавно киевские власти завезли туда иностранные танки и инструкторов.

Лебедев 3 апреля заявил, что российские военные уничтожили ракетным ударом место сборки и хранения беспилотников ВСУ в районе Мерефянского механического завода в Харьковской области.