Харьков, Украина, 4 апреля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удар по танковому училищу Вооружённых сил Украины (ВСУ) с иностранными танками и инструкторами, расположенному в Харькове. Об этом 4 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что речь идёт о танковом училище по улице Полтавский Шлях, 192.

«По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, по предварительным данным, под удар также попала подстанция, после чего в городе пропал свет. Также два попадания были в микрорайоне Новые Дома в Слободском районе Харькова.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации наёмников украинской армии в районе города Мерефа и склад в Харьковской области. Они также нанесли удары по живой силе и военной технике украинской армии в 135 районах.

Лебедев 3 апреля сообщил, что Вооружённые силы России в ходе ракетного удара уничтожили место сборки и хранения беспилотников в районе Мерефянского механического завода под Харьковом.

Также, по его словам, российские военные в ночь на 4 апреля нанесли удар по зданию РОВД на улице Любови Малой в Харькове. Он рассказал, что местные телеканалы не показали повреждённое здание, хотя в нём, по данным подполья, от удара погибли 15 украинских силовиков, свыше 20 получили ранения.