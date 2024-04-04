Москва, 4 апреля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт временной дислокации наёмников украинской армии и склад в Харьковской области, сообщил 4 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пункт временной дислокации иностранных наёмников российские военные уничтожили в районе города Мерефа в Харьковской области. Они также нанесли удары по живой силе и военной технике украинской армии в 135 районах.

Также представитель Минобороны сообщил, что российские военные сбили самолёт Су-27 ВСУ в районе города Краматорска в ДНР. Кроме того, ВС России уничтожили 196 дронов ВСУ и перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

За сутки российские военные в зоне спецоперации улучшили положение на четырёх направлениях — донецком, южнодонецком, авдеевском и купянском. ВСУ потеряли до 875 военных, отметил Конашенков.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 4 апреля сообщил об ударе, нанесённом ночью российскими военными по зданию РОВД в Харькове. В результате погибли 15 украинских силовиков и ещё порядка 20 получили ранения. Также ВС России нанесли удар по танковому училищу в Харькове, где находились переданные Западом ВСУ танки.

Накануне, 3 апреля, он сообщил об уничтожении ракетой мест сборки и хранения дронов ВСУ в Мерефе. Российские военные нанесли удар по точке в районе Мерефянского механического завода.