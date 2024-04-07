Москва, 7 апреля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В России 7 апреля отмечают День Рунета. Hi-Tech Mail.ru провёл опрос среди читателей и выяснил, с каких устройств россияне чаще выходят в интернет и сколько времени проводят в Сети.

Фотохост-агентство РИА Новости

Так, чаще всего (39% ответов) россияне проводят в интернете от 3 до 5 часов в день. При этом мужчины тратят больше времени, чем женщины: 41% против 36%.

Каждый третий (31%) россиянин проводит в Сети от 5 до 10 часов. Еще 17% респондентов заявили, что используют интернет для рабочих и личных целей суммарно не менее 10 часов в день. По сравнению с результатами опроса 2023 года таких людей стало на 3% больше. Менее двух часов в Сети проводят лишь 13% россиян.

Самыми удобными устройствами для выхода в интернет остаются компьютеры и ноутбуки. Ими чаще всего пользуются 65% россиян. Еще 33% предпочитают смартфон и лишь 2% используют планшет.

Исследование показало, что самыми популярными сценариями использования Сети оказались работа (34%) и чтение новостей (27%). Просмотр контента в медиа и социальных сетях отнимает больше всего времени в интернете у 18% пользователей. Игры и общение онлайн — самые частые занятия у 9% и 8% респондентов соответственно.

Опрос проходил на сайте Hi-Tech Mail.ru с 29 марта по 6 апреля 2024 года. В нём приняли участие 21 700 респондентов.

Как сообщало 7 апреля ИА Регнум, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года заявил, что доступ к высокоскоростному интернету необходимо обеспечить практически по всей территории России. Для решения этой задачи будет кратно наращиваться отечественная спутниковая группировка. На её развитие направят 116 млрд рублей, добавил глава государства.

На выставке-форуме «Россия» 7 апреля стартовал День Рунета. Ровно 30 лет назад, 7 апреля 1994 года, зарегистрировали домен .ru. В наши дни интернетом пользуются более 103 млн россиян. В 2023 году вклад Рунета в отечественную экономику составил 16,4 трлн рублей — на 35% больше, чем в 2022 году.

В настоящее время 97,6% интернет-пользователей в России зарегистрированы в какой-либо социальной сети. В частности, к интернету подключены более 118 тыс. больниц, школ, объектов культуры и других организаций, в 9 тыс. школах есть Wi-Fi-инфраструктура.