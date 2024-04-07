Москва, 7 апреля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал День Рунета. Об этом сообщили 7 апреля в Дирекции выставки достижений «Россия».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Мероприятие приурочили к знаковому событию — ровно 30 лет назад, 7 апреля 1994 года зарегистрировали домен .ru. Его администратором стало созданное при Курчатовском институте учреждение РосНИИРОС, а первым сайтом в новой доменной зоне стал www.ru.

В ходе мероприятия Минцифры и представители крупнейших ИТ-компаний расскажут, как создавался и развивался Рунет. Посетители смогут познакомится с теми, кто стоял у истоков, узнать о технологиях передачи данных и роли искусственного интеллекта в настоящем и будущем.

Также в программе экскурс в историю Рунета с директором по дизайну «ВКонтакте» Артемием Лебедевым, квест с ценными призами от ИТ-гигантов, мастер-классы и лекции. Посетителям раскроют секреты стриминга, составления запросов для нейросетей, получения новой профессии и поиска работы в интернете. «Госуслуги» расскажут о сервисах, которые облегчают жизнь.

На сегодняшний день в национальной зоне зарегистрировали свыше 5,5 млн доменных имен для соцсетей, поисковых систем, СМИ, магазинов, государственных и других ресурсов. Теперь многие услуги, в том числе государственные, граждане могут получать онлайн, а бытовые вопросы решать, не выходя из дома.

Сейчас более 103 млн человек в России пользуются интернетом. В 2023 году вклад Рунета в отечественную экономику составил 16,4 трлн рублей — на 35% больше, чем в 2022 году.

На сегодня 100% социально-значимых услуг перевели в электронный вид. Количество пользователей портала «Госуслуги» составляет более 110 млн — это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Более 340 млн услуг оказали с его помощью в 2023 году.

Проект «Код будущего» позволяет школьникам старших классов и студентам колледжей бесплатно пройти ИТ-курсы. В 2023 году курсы по современным языкам программирования прошли свыше 100 тыс. школьников. Проект «Цифровые кафедры» помогает будущим врачам, инженерам, дизайнерам и другим специалистам получить дополнительную ИТ-квалификацию. Более 170 тыс. студентов вузов поступили на «цифровые кафедры» в 2023 году.

На рамках нового национального проекта «Экономика данных» планируют добиться повышения качества жизни граждан и роста эффективности в экономике за счёт увеличения объёма внедрения отечественных цифровых решений и сервисов. Основой нового нацпроекта станут большие данные.

Также в настоящее время 97,6% интернет-пользователей зарегистрированы в какой-либо социальной сети, к интернету подключены более 118 тыс. больниц, школ, объектов культуры и других организаций, в 9 тыс. школах есть Wi-Fi-инфраструктура.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным исследования Mediascope на январь 2024 года, ежемесячная аудитория российского магазина мобильных приложений RuStore, разработанного разработан компанией VK при поддержке Минцифры России, достигла 29 млн человек. Это примерно треть от аудитории всего Рунета. Также в магазине доступно более 32 тыс. приложений.